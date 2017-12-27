Порошенко встретил освобожденных из плена украинцев: видео

Украинский президент Петр Порошенко встретил группу освобожденных солдат ВСУ из 73 человек. Видео с моментом встречи размещено на официальной странице Порошенко в Facebook.

В сопровождающем видео тексте Порошенко заявил, что приветствует освобожденных украинских военнопленных, которых он назвал «заложниками», на родной земле, и поблагодарил всех причастных к их освобождению. По мнению Порошенко, заслуга в этом по неизвестным причинам принадлежит немецкому канцлеру Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Как отметил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко, место встречи президента с освобожденными из плена украинцами держится в секрете «в целях безопасности».

Ранее сообщалось, что в пригороде Горловки завершен обмен пленными между самопровозглашенными республиками Донбасса и официальным Киевом, который стал крупнейшим за последнее время. Процедура обмена пленными проходила под наблюдением представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.