НАК координирует работу силовиков на месте взрыва в Петербурге

Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета занимается координацией работы силовиков и экстренных служб после взрыва в Петербурге. Об этом сообщает информационный центр НАК.

«Оперативным штабом НАК координируется деятельность экстренных служб, органов безопасности и сил правопорядка по организации комплекса административно-режимных мер и оперативно-розыскных мероприятий», - говорится в сообщении комитета.

Кроме того, на месте взрыва работают следователи Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу. Они проводят комплекс мероприятий по розыску лиц, причастных к организации и совершению преступления.

Ранее стало известно, что в магазине «Перекресток» на площади Калинина Северной столицы произошел взрыв. По последним данным, пострадали десять человек. Взрыв произошел в камере хранения, он задел одну из касс. Возбуждено уголовное дело.