Десять человек пострадали при взрыве в супермаркете Петербурга

Десять человек пострадали при взрыве в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге.

«В результате взрыва пострадали десять человек. Повреждено помещение магазина», - сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Ранее речь шла о девяти пострадавших, все они госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии, у остальных - легкой и средней тяжести.

ЧП произошло в супермаркете на Кондратьевском проспекте. Причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью эквивалентоной 200 граммам тротила, которое было помещено преступником в камеру хранения в магазине.

На месте происшествия работают спецслужбы.