Никите Белых вызвали скорую помощь в суд

В Пресненский суд Москвы экс-губернатору Кировской области Никите Белых, где шли слушания его дела, вызвали скорую помощь. Об этом рассказал его адвокат Андрей Грохотов.

«Он сегодня с раннего утра перемещался с конвоем по различным судам, к обеду был доставлен в Пресненский суд очень уставшим и попросил отдохнуть», – заявил адвокат, сообщает ТАСС.

«Ему предоставили 15 минут и начали заседание. На данный момент чувствует себя плохо, и ему вызвали скорую помощь», – добавил Грохотов.

Он также отметил, что заседание началось в час дня и продлилось до девяти вечера.

По словам адвоката экс-губернатора Кировской области, суд закрыли, о состоянии здоровья Белых станет известно только завтра, 28 декабря.

В Пресненском суде агентству сообщили, что сейчас Белых находится в конвойном помещении, где ему оказывается помощь.

Никита Белых задержан летом 2016 года. По информации следствия, в 2012–2016 годах он получил взятки в размере €600 тыс. Его задержали с поличным в одном из ресторанов столицы.