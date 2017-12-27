Опубликовано видео мощного взрыва в порту в Аргентине
В результате происшествия один человек погиб и семеро получили ранения. Пострадавших доставили в госпитали, причина взрыва пока не известна.
Фото: FundeuArgentina / Twitter
Видео: LuisAlvaradoDay / Twitter
Не менее 17 человек пострадали в результате мощного взрыва на зерновом терминале аргентинского порта Пуэрто-Хенераль-Сан-Мартин, который находится на реке Парана. Об этом сообщает аргентинское издание Ambito.com.
На кадрах, опубликованных в Сети видно, над местом взрыва образовался огромный столб дыма.
В результате инцидента один человек погиб и семеро получили ранения. Пострадавших доставили в госпитали, причина взрыва пока не известна.