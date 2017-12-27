WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с января

Мессенджер WhatsApp откажется в 2018 году от поддержки некоторых популярных операционных систем.

Как сообщает издание International Business Times, с 1 января следующего года, приложение WhatsApp не будет работать на смартфонах с ОС Windows 8.0 и старше, а также BlackBerry OS или BlackBerry 10.

Команда WhatsApp предупредила, что отказ от поддержки проходить будет постепенно, и в конце концов многие функции мессенджера у владельцев указанных устройств пропадут.

Также в 2018 году компания собирается прекратить поддержку Nokia S40, а к 2020 году прекратить обслуживание смартфонов, которые работают на базе Android 2.3.7 и старше.