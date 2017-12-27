В Facebook объяснили причину блокировки аккаунта Кадырова

Аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Facebook был заблокирован, поскольку руководитель российского региона внесен в санкционный список США. Об этом заявили РИА Новости в администрации социальной сети.

Минфин США внес Кадырова в санкционный список 20 декабря. Кроме него, в «стоп-лист» попали еще четверо россиян.

Помимо Facebook, аккаунт главы Чечни был заблокирован еще и в соцсети Instagram. Это произошло практически сразу после официального заявления американского Минфина.

Кадыров в ответ сказал, что власти США могут заблокировать «его страницы, но не его имя».