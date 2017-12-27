СМИ: мировой финансовый кризис завершился

Уходящий 2017 год демонстрирует, что после финансового кризиса мировая экономика вернулась в устойчивое положение. Так, большинство крупных развивающихся экономик продемонстрировали неожиданно сильный рост.

Согласно результатам анализа, проведенного агентством Bloomberg, еврозона по итогам года продемонстрировала максимальный рост за десятилетие. Прогнозируемый рост по итогам года на 2,3% значительно превышает ожидавшиеся в начале года 1,4%.

«Это заняло десять лет, но кризис миновал. Мировая экономика нормализовалась, инфляция ускорилась, хотя и не создает новых рисков», – заявил главный экономист Lombard Odier Сами Чаар.

В настоящее время некоторые центральные банки уже начали идти по пути выхода из кризиса, хотя и очень медленно.

Вместе с тем, по прогнозу Goldman Sachs, основные угрозы для экономики в следующем году будут связаны с политикой, в частности с «ядерными амбициями» Северной Кореи и выборами в Италии.