РКК «Энергия» признала потерю связи со спутником «Ангосат»

Разработавшая ангольский спутник «Ангосат» РКК «Энергия» заявила о потере связи с аппаратом.

«В заданное время КА "Ангосат" был выведен на расчетную орбиту и вышел на связь, но через некоторое время с него перестала поступать телеметрическая информация», – сказано в сообщении на официальном сайте РКК «Энергия».

Первый ангольский спутник «Ангосат» был застрахован в компании «СОГАЗ» и СК «ВТБ Страхование».

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу «СОГАЗа».

«На данный момент мы не располагаем официальными данными о судьбе спутника. Мы выясняем обстоятельства ситуации», – заявил руководитель пресс-службы «СОГАЗа» Алексей Гусев.

«Могу подтвердить информацию о договоре сострахования с долями 50 на 50 на сумму 121 миллион долларов», – добавил он.

Ответственность при запуске спутника перед третьими лицами за вред здоровью и жизни страховала СК «Согласие» на 3,3 миллиона рублей, об этом говорится в закупочной документации на портале госзакупок.

Спутник «Ангосат-1» представляет собой геостационарный аппарат связи, он построен корпорацией РКК «Энергия» и должен был использоваться компанией «Ангосат».