СМИ: гендиректор «Укроборонпрома» подал в отставку

Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Роман Романов подал в отставку. Об этом сообщает издание «Українськi Новини» со ссылкой на информированный источник. Издание отмечает, что заявление об отставке было подано еще в ноябре.

По данным СМИ, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование многомиллионных манипуляций с контрактами «Укроборонпрома». Должностные лица «Укрспецэкспорта» использовали банковские счета для произведения коррупционных действий, связанных со средствами криминального происхождения. Кроме того, есть информация о том, что завод «Укроборонпрома» купил для директора автомобиль премиум-класса за 60 тысяч долларов.