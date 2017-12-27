Открывший стрельбу на фабрике «Меньшевик» экс-директор скрылся

Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, открывший утром 27 декабря стрельбу на предприятии, скрылся. В Москве в связи с этим объявлен план «Сирена», всем полицейским разосланы фотоориентировки.

По данным МВД, Аверьянову удалось скрыться с территории фабрики до того, как вокруг нее было выставлено оцепление.

«Завершена процедура осмотра помещений территории фабрики, зона поисков расширена на территорию города. Мероприятия по установлению местонахождения злоумышленника, который сегодня утром произвел выстрелы из огнестрельного оружия, в результате которых погиб человек, продолжаются», – сообщил «Звезде» глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Аверьянов все еще находится в здании и взял заложников. Позже в полиции эту информацию официально опровергли.