Не нужен никому: что стало с Мосулом после его освобождения коалицией

Иракский город Мосул был объявлен освобожденным от джихадистов около полугода назад. Пропав из мировых новостей, он перестал быть нужен как коалиции, так и самому Ираку, у правительства которого нет ни желания, ни денег заниматься восстановлением почти полностью уничтоженного города.

Около 90% города уничтожено или было серьезно повреждено во время девятимесячной осады иракскими войсками, которые поддерживались коалицией США.

Сегодня люди, живущие в Мосуле чувствуют себя покинутыми и отчаявшимися.

Телеканал RT опубликовал кадры, на которых запечатлена жизнь обычных людей. На них видно, что город находится под руинами, прямо на улицах лежат обломки сооружений, разлагающиеся тела и неразорвавшиеся бомбы.

Местные жители ищут среди руин металлолом, чтобы сдать его, для некоторых это единственный способ выжить.

Мосул постоянно патрулируют отряды полиции с оружием в руках, они готовы открыть огонь в любой момент.