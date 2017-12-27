В Германии пассажирский теплоход врезался в опору моста

В Германии в результате столкновения пассажирского теплохода с опорой моста пострадали 29 человек.

Судно Swiss Crystal следовало в Нидерланды по реке Рейн, в момент столкновения на борту находились 103 пассажира и 26 членов экипажа, передает Focus.

Отмечается, что в результате неудачного маневра Swiss Crystal врезался в опору моста в районе города Дуйсбург, после чего сел на мель. В результате столкновения 29 человек получили легкие травмы.

Между тем второе пассажирское судно пришло на помощь поврежденному Swiss Crystal и эвакуировало пассажиров и членов команды.

В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы, которые пытаются ликвидировать последствия аварии.