В Германии пассажирский теплоход врезался в опору моста
В настоящее время экстренные службы пытаются ликвидировать последствия аварии.
Фото: RP ONLINE / Wir sind NRW Youtube
В Германии в результате столкновения пассажирского теплохода с опорой моста пострадали 29 человек.
Судно Swiss Crystal следовало в Нидерланды по реке Рейн, в момент столкновения на борту находились 103 пассажира и 26 членов экипажа, передает Focus.
Отмечается, что в результате неудачного маневра Swiss Crystal врезался в опору моста в районе города Дуйсбург, после чего сел на мель. В результате столкновения 29 человек получили легкие травмы.
Между тем второе пассажирское судно пришло на помощь поврежденному Swiss Crystal и эвакуировало пассажиров и членов команды.
В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы, которые пытаются ликвидировать последствия аварии.