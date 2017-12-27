В ЦИК пожелали успехов Путину в новом году

Член ЦИК Александр Клюкин, который принял документы у Владимира Путина для выдвижения в качестве кандидата на выборах президента России, пожелал ему успехов в наступающем году.

«Документы приняты. Спасибо. Успехов в новом году», – заявил Клюкин, завершая прием документов, сообщает РИА Новости.

Накануне, 26 декабря, за выдвижение Путина на выборах 2018 года проголосовала инициативная группа избирателей, в которую вошли свыше 600 человек, среди них российские политики – депутаты и сенаторы, а также общественные деятели, артисты и музыканты.

На ежегодной пресс-конференции Путин сказал, что на выборы-2018 пойдет как самовыдвиженец, однако рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года.