Представители ДНР, ЛНР и Киева приступили к обмену пленными

Представители самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, а также официального Киева приступили к запланированному обмену пленными. Он проходит в буферной зоне в пригороде Горловки возле КПП «Майорск».

Как уточняет корреспондент «Звезды» с места событий, сначала обмен пленными пройдет между ЛНР и Киевом, после – между ДНР и украинской стороной.

Напомним, утром 27 декабря врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о помиловании пленных бойцов ВСУ. Ранее это сделал и глава ДНР Александр Захарченко.

Обмен состоялся в результате сложных переговоров, которые длились почти месяц и проходили при посредничестве Русской православной церкви. О том, что все условия наконец-то согласованы, в понедельник, 25 декабря, сообщил патриарх Кирилл.