Популярный шеф-повар записал видеопоздравление с Рождеством, после чего убил всю свою семью

В США веганский шеф-повар и мотивационный оратор опубликовал на своей странице в Facebook видео, где он поет поздравительные рождественские песни вместе с сыном, а через полтора часа застрелил всю свою семью.

В канун Рождества Энтони Росс опубликовал видео с 11-летним сыном на своей странице в социальной сети, на которой они поздравляют подписчиков с праздником.

На следующий же день в полицию города Финикс поступил звонок от соседей Росса, которые слышали звуки стрельбы, доносившиеся из дома шеф-повара.

Прибыв на место, полицейские обнаружили шеф-повара, вооруженного пистолем, после короткой перестрелки он все же сдался властям, передает портал Azcentral.

В квартире правоохранители обнаружили трупы сына шеф-повара и его десятимесячной дочери. Тело супруги Росса было найдено чуть позже на заднем дворе дома.

В настоящее время Росс ожидает суда, о мотивах преступления не сообщается.

Энтони Росс стал известен широкой общественности после того, как снялся в полнометражном документальном фильме вместе с такими звездами, как Джеймс Кэмерон и Сэмюэл Л. Джексон, в котором он рассказал, как ему удалось сбросить избыточный вес благодаря веганской диете.