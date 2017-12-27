Ни перед чем не остановится ради своей цели – экс-сотрудник «Меньшевика» об Аверьянове

Бывший работник кондитерской фабрики «Меньшевик» в разговоре со «Звездой» рассказал об экс-директоре предприятия Илье Аверьянове, который сегодня утром устроил там стрельбу.

«Внешне был спокойный и целеустремленный. Я бы даже сказа, что он всегда был готов идти к цели вне зависимости от того, что это будет ему стоить... Но при этом он никогда ничего не делал своими руками, все делали исполнители. Поэтому я даже удивился, что он сам взял в руки оружие», – рассказал Виталий.

При этом, по словам мужчины, Аверьянов не особенно заботился о сотрудниках, мог в любой момент уволить и даже не выплатить зарплату за последний месяц.

Сегодня утром Аверьянов, вооруженный, по предварительным данным, «Сайгой», находясь на территории фабрики, открыл стрельбу по судебным приставам. После чего застрелил одного из своих сотрудников и начал беспорядочно палить по прохожим.

Как заявил сам Аверьянов, объясняя свои действия, у него отобрали фабрику по поддельным документам, и, отчаявшись доказать это, он устроил стрельбу.