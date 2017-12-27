Челябинский губернатор и собака поздравили жителей региона с наступающим Новым годом

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский записал оригинальное видеообращение к жителям региона, в котором поздравил южноуральцев с грядущими праздниками. Вместе с ним в ролике снялась собака – символ наступающего Нового года.

По данным Polit74.ru, бельгийская овчарка по кличке Тора является сотрудницей правоохранительных органов в регионе. Она помогает челябинским полицейским искать взрывные устройства и наркотические вещества.

Издание отмечает, что во время записи новогоднего поздравления губернатора Тора сидела неподвижно, выполняя все команды кинолога. Ролик с животным был снят с пяти дублей.