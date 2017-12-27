Украинской бронетехнике напророчили серьезные потери

Украинская армия понесет большие потери в бронетехнике в случае обострения в Донбассе, пишет «Вестник Мордовии». Как утверждают эксперты, наибольшие потери в бронетехнике придутся на средства доставки пехоты.

В арсенале ВСУ – более двух тысяч боевых машин пехоты и БТР, однако большую часть техники составляют устаревшие образцы. Как пишет издание, встречаются БТР-60, использующиеся с 1960-х годов, а также БМП-1 с противотанковым ракетным комплексом «Малютка», принятым на вооружение в 1963 году.

Портал пишет, что до 2014 года на Украине предлагали создать тяжелые БМП на базе шасси Т-64 и Т-80, но в Донбассе использовали все исправные танки. А ресурсов для постройки подобной техники с нуля у Киева нет, так как Харьковский завод им. Малышева занят выполнением контракта на поставку 49 танков «Оплот» Таиланду, а Харьковский бронетанковый завод загружен ремонтом бронетехники.

«Украина не способна производить технику уровня БМП "Курганец-25" и Т-15 "Армата", закупать же ее за рубежом из-за нехватки финансов также не представляется возможным», – отмечает портал.