Глобальная стратегия: сможет ли армия ЕС стать по-настоящему независимой от США

Игорь Пшеничников, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ): Европейский совет – высший политический орган Европейского союза – на днях принял решение о реализации программы «Постоянного организованного сотрудничества» европейских стран в области безопасности (Permanent Structured Cooperation – PESCO), которая предусматривает создание европейской армии. В ноябре о присоединении к PESCO заявили 23 страны ЕС. Чуть позже к ним присоединились Ирландия и Португалия, доведя число участников до 25.

С одной стороны, может показаться, что нарастание противоречий между Европой и США является локомотивом объединения усилий европейских лидеров для выстраивания большей самостоятельности Европейского союза, в том числе и в военной сфере. Это верно лишь отчасти. Не стоит заблуждаться по поводу того, будто ЕС предпринял реальную попытку сорваться с поводка у США – главного «акционера» НАТО. США по-прежнему будут определять, как европейцам дышать и в какую сторону смотреть. Перспективное создание европейской армии вполне вписывается в планы США и реально ими же и направляется.

Такой однозначный вывод можно сделать, если внимательно изучить документы ЕС в области политики безопасности, итоговые заявления лидеров ЕС и НАТО по результатам их переговоров в последнее время и, главное, аналитические отчеты американских экспертов в области безопасности, которые можно рассматривать как некую форму сознательной утечки тех реальных директив и импульсов, которые посылает Вашингтон Брюсселю.

Постулат о том, НАТО является краеугольным камнем для всей Европы, был несколько раз закреплен в документах самого Евросоюза. В частности, об этом идет речь в принятой в июне 2016 года «Глобальной стратегии Евросоюза» (EUGS), где НАТО называется главным гарантом безопасности ЕС. В документе говорится, что эта «глобальная стратегия дает импульс Европейскому союзу в области безопасности и обороны в условиях взаимодополняемости с НАТО и всеми нашими партнерами». Там также говорится «об укреплении трансатлантических связей и партнерства с НАТО», о необходимости «работать теснее с партнерами, прежде всего с НАТО».

Кроме того, мысль о сотрудничестве ЕС и НАТО углубляется в совместной декларации председателей Еврокомиссии и Европейского совета и генерального секретаря НАТО от 8 июля 2016 года. «Нам нужны новые пути совместной работы и новый уровень наших амбиций, потому что наша безопасность взаимосвязана; потому что вместе мы можем мобилизовать широкий инструментарий, чтобы ответить на вызовы, с которыми мы сталкиваемся… Более сильное НАТО и более сильный Евросоюз взаимно усиливают друг друга. Вместе они смогут лучше обеспечить безопасность в Европе и за ее пределами», – говорится, в частности, в документе.

А теперь – главное. В мае этого года Эгмонтский королевский институт по международным делам (один из ведущих западных мозговых центров) опубликовал статью Джолиона Ховорта (Jolyon Howorth) «Стратегическая автономия и сотрудничество между ЕС и НАТО: квадратура круга». В ней автор пишет, что главные вызовы Соединенным Штатам в XXI веке придут из Азиатско-Тихоокеанского региона. Этим регионом Штаты и займутся. А Евросоюз, по словам эксперта, должен сам заниматься своими проблемами, в первую очередь «российской проблемой Европы», «при подлинной стратегической автономии», но, естественно, под присмотром США. Европа, мол, должна приобрести «опыт и уверенность решать будущие вызовы самостоятельно», констатирует Ховорт.

Примечательно, что эта статья о «стратегической автономии» Евросоюза появилась в контексте затеянной Трампом межатлантической дискуссии о том, что Европа сама должна платить за свою безопасность. Вот европейцам доходчиво и объяснили, как это может выглядеть на практике. Ну а те все поняли как надо и создают PESCO – как будто бы по своей инициативе и ради «стратегической автономии» (чтобы сохранить лицо), а на деле – выполняя указание вашингтонского «обкома».

Понятно, что мощные игроки Евросоюза реально хотели бы заполучить автономию от Вашингтона в деле решения военно-оборонительных задач в Европе. Как ни говори о союзнических отношениях, а реальное понимание полного отсутствия суверенитета Европы не может не давить на мозги европейской элите. Это касается, прежде всего, Германии. Она, с одной стороны, со времен Второй мировой войны остается оккупированной американцами территорией, а с другой – является самым мощным экономическим игроком в Европе, который не скрывает своих претензий на место формального европейского лидера не только в экономической, но и в политической и военной областях.

Но захочет ли Вашингтон позволить Берлину, да и вообще кому-либо в Европе, развернуться во всю ширь? Сомнительно. Приказы будут по-прежнему отдаваться из Вашингтона с программой PESCO или без нее. Просто американцы хотят меньше платить.

Как ни ругает американский истеблишмент президента Трампа, но американский правящий класс, к которому принадлежит и Трамп, един в своем мнении о том, что Америка повсюду должна доминировать, как и прежде. И американцы, похоже, напряглись по поводу того, что некоторые евробюрократы и отдельные лидеры отдельных европейских государств могли принять программу PESCO за реальный признак самостоятельности Евросоюза. Не прошли незамеченными, например, чересчур восторженные заявления председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который сравнил PESCO со «спящей красавицей» и сказал, что «Европа не может и не должна доверять кому-либо свою безопасность и оборону». Это, по мнению американцев, он хватил через край. И чтобы европейцы особенно не обольщались по поводу создания собственной армии и собственной «независимости», из Вашингтона им время от времени щелкают по носу, напоминая, кто на «шарике» хозяин и для чего вообще создается PESCO.

Вот последняя характерная статья на этот счет в The National Interest «Еще один шаг, приближающий к плохой идее: армия Евросоюза». Ее автор, некто Дэниэл Кочис (Daniel Kochis) (этим автором мог быть любой американец, главное, чтобы было напечатано в том СМИ, которое читают и в Европе), пишет: «На практике PESCO, вероятно, будет раздавать большие обещания и трубить в фанфары, но вряд ли программа создаст дополнительный военный потенциал. Эта программа не увеличит расходы на оборону. В действительности она может привести к тому, что некоторые европейские государства будут тратить меньше средств на оборону. Единственное, что PESCO, скорее всего, поможет создать, – это заросли дополнительной бюрократии ЕС». И далее: «С PESCO или без нее НАТО останется единственным институциональным потенциалом, способным обеспечить реальный потенциал для обороны Европы».

И для тех в Европе типа председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, кто все еще не «въехал»: «Евросоюз никогда не сможет обеспечить безопасность, которую НАТО и США активно обеспечивают в Европе в настоящее время. Усилия, подрывающие верховенство НАТО в вопросах безопасности в Европе или ослабляющие трансатлантическую связь в области безопасности, приведут к отчуждению Соединенных Штатов от законных интересов сохранить Европу мирной и безопасной… История показала, что усилия ЕС по оборонной интеграции вряд ли приведут к увеличению европейского потенциала. Хуже того, они подрывают НАТО, конечный гарант безопасности в Европе, и ослабляют трансатлантическую связь. Соединенные Штаты должны помочь Европе скорректировать курс, продвигая идею верховенства НАТО, которая обеспечивает американское участие и влияние в обороне континента». Нравоучение на грани хамства. Не так ли?

Так что понаблюдаем, как на деле США будут вразумлять «непонятливых» европейцев.

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