Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глобальная стратегия: сможет ли армия ЕС стать по-настоящему независимой от США

Игорь Пшеничников
14:23 27.12.2017
Европа сделала первый шаг на пути создания собственной армии
Глобальная стратегия: сможет ли армия ЕС стать по-настоящему независимой от США
Фото: Bernd Wüstneck/ dpa/ Globallookpress

Игорь Пшеничников, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ): Европейский совет – высший политический орган Европейского союза – на днях принял решение о реализации программы «Постоянного организованного сотрудничества» европейских стран в области безопасности (Permanent Structured Cooperation – PESCO), которая предусматривает создание европейской армии.  В ноябре о присоединении к PESCO заявили 23 страны ЕС. Чуть позже к ним присоединились Ирландия и Португалия, доведя число участников до 25.

С одной стороны, может показаться, что нарастание противоречий между Европой и США является локомотивом объединения усилий европейских лидеров для выстраивания большей самостоятельности Европейского союза, в том числе и в военной сфере. Это верно лишь отчасти. Не стоит заблуждаться по поводу того, будто ЕС предпринял реальную попытку сорваться с поводка у США – главного «акционера» НАТО. США по-прежнему будут определять, как европейцам дышать и в какую сторону смотреть. Перспективное создание европейской армии вполне вписывается в планы США и реально ими же и направляется.

Такой однозначный вывод можно сделать, если внимательно изучить документы ЕС в области политики безопасности, итоговые заявления лидеров ЕС и НАТО по результатам их переговоров в последнее время и, главное, аналитические отчеты американских экспертов в области безопасности, которые можно рассматривать как некую форму сознательной утечки тех реальных директив и импульсов, которые посылает Вашингтон Брюсселю.

Постулат о том, НАТО является краеугольным камнем для всей Европы, был несколько раз закреплен в документах самого Евросоюза. В частности, об этом идет речь в принятой в июне 2016 года «Глобальной стратегии Евросоюза» (EUGS), где НАТО называется главным гарантом безопасности ЕС. В документе говорится, что эта «глобальная стратегия дает импульс Европейскому союзу в области безопасности и обороны в условиях взаимодополняемости с НАТО и всеми нашими партнерами». Там также говорится «об укреплении трансатлантических связей и партнерства с НАТО», о необходимости «работать теснее с партнерами, прежде всего с НАТО».

Картинка

Кроме того, мысль о сотрудничестве ЕС и НАТО углубляется в совместной декларации председателей Еврокомиссии и Европейского совета и генерального секретаря НАТО от 8 июля 2016 года. «Нам нужны новые пути совместной работы и новый уровень наших амбиций, потому что наша безопасность взаимосвязана; потому что вместе мы можем мобилизовать широкий инструментарий, чтобы ответить на вызовы,  с которыми мы сталкиваемся…  Более сильное НАТО и более сильный Евросоюз взаимно усиливают друг друга. Вместе они смогут лучше обеспечить безопасность в Европе и за ее пределами», – говорится, в частности, в документе.

А теперь – главное. В мае этого года Эгмонтский королевский институт по международным делам (один из ведущих западных мозговых центров) опубликовал статью Джолиона Ховорта (Jolyon Howorth) «Стратегическая автономия и сотрудничество между ЕС и НАТО: квадратура круга». В ней автор пишет, что главные вызовы Соединенным Штатам в XXI веке придут из Азиатско-Тихоокеанского региона. Этим регионом Штаты и займутся. А Евросоюз, по словам эксперта, должен сам заниматься своими проблемами, в первую очередь «российской проблемой Европы», «при подлинной стратегической автономии», но, естественно, под присмотром США.  Европа, мол, должна приобрести «опыт и уверенность решать будущие вызовы самостоятельно», констатирует Ховорт.

Примечательно, что эта статья о «стратегической автономии» Евросоюза появилась в контексте затеянной Трампом межатлантической дискуссии о том, что Европа сама должна платить за свою безопасность. Вот европейцам доходчиво и объяснили, как это может выглядеть на практике. Ну а те все поняли как надо и создают PESCO – как будто бы по своей инициативе и ради «стратегической автономии» (чтобы сохранить  лицо), а на деле – выполняя указание вашингтонского «обкома».

Понятно, что мощные игроки Евросоюза реально хотели бы заполучить автономию от Вашингтона в деле решения военно-оборонительных задач в Европе. Как ни говори о союзнических отношениях, а реальное понимание полного отсутствия суверенитета Европы не может не давить на мозги европейской элите. Это касается, прежде всего, Германии. Она, с одной стороны, со времен Второй мировой войны остается оккупированной американцами территорией, а с другой – является самым мощным экономическим игроком в Европе, который не скрывает своих претензий на место формального европейского лидера не только в экономической, но и в политической и военной областях.

Но захочет ли Вашингтон позволить Берлину, да и вообще кому-либо в Европе, развернуться во всю ширь? Сомнительно. Приказы будут по-прежнему отдаваться из Вашингтона с программой PESCO или без нее. Просто американцы хотят меньше платить.

Как ни ругает американский истеблишмент президента Трампа, но американский правящий класс, к которому принадлежит и Трамп, един в своем мнении о том, что Америка повсюду должна доминировать, как и прежде. И американцы, похоже, напряглись по поводу того, что некоторые евробюрократы и отдельные лидеры отдельных европейских государств могли принять программу PESCO за реальный признак самостоятельности Евросоюза. Не прошли незамеченными, например, чересчур восторженные заявления председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который сравнил PESCO со «спящей красавицей» и сказал, что «Европа не может и не должна доверять кому-либо свою безопасность и оборону». Это, по мнению американцев, он хватил через край. И чтобы европейцы особенно не обольщались по поводу создания собственной армии и собственной «независимости», из Вашингтона им время от времени щелкают по носу, напоминая, кто на «шарике» хозяин и для чего вообще создается PESCO.

Картинка

Вот последняя характерная статья на этот счет в The National Interest «Еще один шаг, приближающий к плохой идее: армия Евросоюза». Ее автор, некто Дэниэл Кочис (Daniel Kochis) (этим автором мог быть любой американец, главное, чтобы было напечатано в том СМИ, которое читают и в Европе), пишет: «На практике PESCO, вероятно, будет раздавать большие обещания и трубить в фанфары, но вряд ли программа создаст дополнительный военный  потенциал.  Эта программа не увеличит расходы на оборону. В действительности она может привести к тому, что некоторые европейские государства будут тратить меньше средств на оборону. Единственное, что PESCO, скорее всего, поможет создать, – это заросли дополнительной бюрократии ЕС». И далее: «С PESCO или без нее НАТО останется единственным институциональным потенциалом, способным обеспечить реальный потенциал для обороны Европы».

И для тех в Европе типа председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, кто все еще не «въехал»: «Евросоюз никогда не сможет обеспечить безопасность, которую НАТО и США активно обеспечивают в Европе в настоящее время. Усилия, подрывающие верховенство НАТО в вопросах безопасности в Европе или ослабляющие трансатлантическую связь в области безопасности, приведут к отчуждению Соединенных Штатов от законных интересов сохранить Европу мирной и безопасной… История показала, что усилия ЕС по оборонной интеграции вряд ли приведут к увеличению европейского потенциала. Хуже того, они подрывают НАТО, конечный гарант безопасности в Европе, и ослабляют трансатлантическую связь. Соединенные Штаты должны помочь Европе скорректировать курс, продвигая идею верховенства НАТО, которая обеспечивает американское участие и влияние в обороне континента». Нравоучение на грани хамства. Не так ли?

Так что понаблюдаем, как на деле США будут вразумлять «непонятливых» европейцев.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В США многодетную семью в полном составе заморозят в жидком азоте
Дата27.12.2017, 17:23
В США многодетную семью в полном составе заморозят в жидком азоте
США готовят боевиков на базе в сирийском Эт-Танфе – Генштаб РФ
Дата27.12.2017, 09:41
США готовят боевиков на базе в сирийском Эт-Танфе – Генштаб РФ
Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018
Дата27.12.2017, 15:33
Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018
Министерство обороны получит модернизированные «Форпосты» и 35 учебно-тренировочных самолетов уральского производства
Дата25.12.2017, 15:35
Министерство обороны получит модернизированные «Форпосты» и 35 учебно-тренировочных самолетов уральского производства
«Петра Великого» ждут перемены: каким будет атомный крейсер после ремонта
Дата27.12.2017, 13:23
«Петра Великого» ждут перемены: каким будет атомный крейсер после ремонта
Последний рубеж обороны: как пушки и пулеметы спасали жизнь летчикам
Дата26.12.2017, 10:00
Последний рубеж обороны: как пушки и пулеметы спасали жизнь летчикам
День РВСН: как самые грозные войска России охраняют суверенитет страны и мир на земле
Дата17.12.2017, 10:28
День РВСН: как самые грозные войска России охраняют суверенитет страны и мир на земле
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
16:31 В стране и мире
В Facebook объяснили причину блокировки аккаунта Кадырова
15:54 В стране и мире
Видео
Открывший стрельбу на фабрике «Меньшевик» экс-директор скрылся
15:33 Спорт
Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018
14:45 В стране и мире
Видео
Представители ДНР, ЛНР и Киева приступили к обмену пленными
13:51 В стране и мире
мнение
США надеялись построить военную базу в Севастополе – эксперт
События дня
События дня
«Новая Звезда»
Стрельба на фабрике «Меньшевик» в Москве
Умер композитор Владимир Шаинский
Конфликт в Донбассе
Война в Сирии
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Знаменитый боец ДНР с позывным Бэн убит снайпером ВСУ
Знаменитый боец ДНР с позывным Бэн убит снайпером ВСУ
В небе над Луганском заметили необычное свечение: видео Видео
В небе над Луганском заметили необычное свечение: видео
Андрей ищет семью Видео
Андрей ищет семью
Крах США и энергия Венеры: западные СМИ вспомнили о предсказаниях Ванги на 2018 год
Крах США и энергия Венеры: западные СМИ вспомнили о предсказаниях Ванги на 2018 год
Музыкальная битва: конкурс «Новая звезда» в новогодние праздники соберет вокалистов из всех регионов страны Видео
Музыкальная битва: конкурс «Новая звезда» в новогодние праздники соберет вокалистов из всех регионов страны
Кличко убежден, что отношения России и Украины скоро наладятся
Кличко убежден, что отношения России и Украины скоро наладятся
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.