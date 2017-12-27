Пасечник подписал указ о помиловании пленных бойцов ВСУ

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что подписал указ о помиловании пленных, подлежащих обмену с Киевом. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Сегодня я подписал указ о помиловании тех лиц, которых мы сегодня меняем в Майорске. В свою очередь, ждем возвращения наших соотечественников, которые освобождены и находились в плену на территории Украины», – отметил он.

В среду, 27 декабря, Киев передаст 306 ополченцев в обмен на 74 украинских военнопленных. Ранее сообщалось, что украинских военнопленных из ДНР и ЛНР доставили к месту обмена с Киевом.