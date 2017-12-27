Путин подал в ЦИК документы для выдвижения в президенты

ЦИК России принял к рассмотрению документы, поданные действующим российским лидером Владимиром Путиным, для его выдвижения кандидатом на выборах главы государства в марте 2018 года.

Пакет документов, который включает заявление о согласии баллотироваться, сведения о доходах, имуществе за рубежом, справка о судимостях или их отсутствии, а также протокол съезда партии с решением о выдвижении, кандидат должен подавать лично не позднее 12 января.

Сотрудники рабочей группы ЦИК во главе с членом комиссии Александром Клюкиным приняли необходимый пакет документов.

Владимир Путин намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец. Накануне инициативная группа избирателей на официальном собрании проголосовала за его выдвижение в качестве кандидата.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года.