СМИ: у Германии нет действующих подлодок и не хватает экипажей

Военно-морские силы Германии в настоящее время лишены своего подводного флота, поскольку все шесть дизельных субмарин проекта 212А выведены из эксплуатации, пишет Popular Mechanics.

Так, по данным портала, большинство подлодок проходят модернизацию и смогут вернуться в строй не раньше следующего года, а подлодки U-32 и U-35 требуют ремонта, однако в настоящее время у флота нет необходимых частей, чтобы его произвести.

Отмечается, что подобная ситуация сложилась потому, что запчасти для немецких подлодок не слишком «популярны» на рынке, как следствие, с экономической точки зрения Германии выгоднее производить запчасти по мере надобности, а не «наперед».

Другая причина заключается в том, что Германия последовательно сокращает свои расходы на оборону. В настоящее время страна-член НАТО тратит на оборону 1,26% ВВП (окло 43,5 миллиарда долларов), хотя согласно рекомендациям НАТО странам-членам альянса предлагается тратить на оборону минимум 2% ВВП.

Наконец, портал подчеркивает, что три подводные лодки должны быть готовы к дежурству к середине 2018 года, однако здесь возникает еще одна проблема, поскольку у немецкого флота есть только три подготовленных экипажа на шесть подводных лодок.

Вместе с тем кто будет служить еще на трех субмаринах, когда они будут готовы к эксплуатации, пока не известно.