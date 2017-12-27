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СМИ: спецназ начал зачистку после стрельбы на фабрике «Меньшевик»

Наталья Вальханская
13:52 27.12.2017
Правоохранители и спецназ ищут устроившего стрельбу экс-директора фабрики на территории и в зданиях предприятия.

Спецназ и Росгвардия начали зачистку на фабрике «Меньшевик» в Москве, где в настоящее время скрывается устроивший стрельбу бывший руководитель предприятия Илья Аверьянов. Об этом рассказал глава пресс-службы столичного управления МВД Юрий Титов.

«Внутри находится спецподразделение, вошли сотрудники Росгвардии и полиции, подозреваемого ищут», – цитирует Титова РИА Новости.

По его словам, территория поиска злоумышленника большая, в настоящее время проводится зачистка.

При этом в разговоре с сайтом «Звезды» Титов опроверг информацию о начале штурма и отметил, что мероприятия по задержанию проводятся с самого начала развития ситуации на предприятии.

Стрельба на кондитерской фабрике «Меньшевик» в Москве началась утром 27 декабря.

Сначала Аверьянов, вооруженный, по предварительным данным, «Сайгой», палил по судебным приставам. Потом застрелил одного из своих сотрудников, после чего начал беспорядочную стрельбу по прохожим.

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