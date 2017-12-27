США надеялись построить военную базу в Севастополе – эксперт

Украина больше не нужна США, так как в ее составе нет города Севастополя, где Пентагон рассчитывал построить свою военную базу, полагает политический обозреватель RT Александр Гурнов.

«Трампа Украина не волнует вообще, как и всех американцев. Украина волновала их ровно столько, сколько жила надежда, что они могут получить военную базу в Севастополе. Мы лишили их этой надежды несколько лет назад. И больше Украина никому в Америке не нужна», – поделился своим мнением эксперт в эфире ток-шоу «Особая статья» на телеканале «Звезда».

По последним данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, жертвами конфликта в Донбассе с 14 апреля 2014 года по 15 ноября 2017 года стали более 10,3 тысячи человек. Еще почти 25 тысяч человек получили ранения.

Между тем недавно Канада включила Украину в перечень стран, допустимых для поставок летального оружия. В то же время СМИ США сообщили, что американский президент Дональд Трамп намерен одобрить план предоставления Киеву противотанковых ракетных комплексов.

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