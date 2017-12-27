Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Рыбак из Австралии поймал трехметровую беременную акулу: видео

Андрей Аркадьев
03:59 27.12.2017
Рыбаки сделали несколько фотографий с животным на память и отпустили акулу обратно в реку.
Видео: YEP, I'M ON FISHING/ YouTube

Австралийский рыбак случайно поймал беременную тупорылую акулу в реке Мэннинг. Молодой человек из штата Новый Южный Уэльс признался, что это самый крупный улов в его жизни, сообщает The Daily Telegraph.

Рано утром он вместе с напарником рыбачил в реке, спустя час поплавок стал дергаться. Вначале молодые люди решили, что это мелкая рыба, но когда стали тянуть, то обнаружили, что добыча оказалась гораздо крупнее, чем они предполагали.

«Мы просто онемели. Мы посмотрели друг на друга и осознали, насколько она большая…Мы поняли, что должны взяться за это и довести дело до конца», - рассказал один из рыбаков.

На выуживание акулы у них ушло 45 минут. Когда молодые люди вытащили добычу, то увидели, что рыба беременна. Рыбаки сделали несколько снимков на память и отпустили акулу на волю.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В NASA признали, что не смогут отправлять людей в космос еще два года без помощи России
Дата27.12.2017, 02:22
В NASA признали, что не смогут отправлять людей в космос еще два года без помощи России
Россия приступила к формированию постоянной группировки в Тартусе и Хмеймиме – Шойгу
Дата26.12.2017, 11:08
Россия приступила к формированию постоянной группировки в Тартусе и Хмеймиме – Шойгу
Названо имя временного преемника Мутко на посту главы РФС
Дата26.12.2017, 08:25
Названо имя временного преемника Мутко на посту главы РФС
Министерство обороны получит модернизированные «Форпосты» и 35 учебно-тренировочных самолетов уральского производства
Дата25.12.2017, 15:35
Министерство обороны получит модернизированные «Форпосты» и 35 учебно-тренировочных самолетов уральского производства
Скорость 1000 км/час: в России может появиться турбореактивный БПЛА
Дата26.12.2017, 12:40
Скорость 1000 км/час: в России может появиться турбореактивный БПЛА
Последний рубеж обороны: как пушки и пулеметы спасали жизнь летчикам
Дата26.12.2017, 10:00
Последний рубеж обороны: как пушки и пулеметы спасали жизнь летчикам
День РВСН: как самые грозные войска России охраняют суверенитет страны и мир на земле
Дата17.12.2017, 10:28
День РВСН: как самые грозные войска России охраняют суверенитет страны и мир на земле
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
04:15 В стране и мире
Видео
Сын Шаинского назвал причину смерти композитора
00:43 В стране и мире
Сан-Франциско, Филадельфия и Нью-Йорк подали в суд на Пентагон
23:44 В стране и мире
Лексус и Вован заставили спикера Верховной Рады сорок минут разговаривать с роботом
20:24 В стране и мире
Видео
МИД предупредил россиян о возможных проблемах на украинской границе
18:16 ОПК
Морской «Панцирь-МЕ» испытают на суше
События дня
События дня
Умер композитор Владимир Шаинский
Автобус влетел в толпу пешеходов на западе Москвы
Конфликт в Донбассе
Война в Сирии
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Странное сияние замечено в небе над Липецком и Воронежем
Странное сияние замечено в небе над Липецком и Воронежем
Андрей ищет семью Видео
Андрей ищет семью
Крах США и энергия Венеры: западные СМИ вспомнили о предсказаниях Ванги на 2018 год
Крах США и энергия Венеры: западные СМИ вспомнили о предсказаниях Ванги на 2018 год
Музыкальная битва: конкурс «Новая звезда» в новогодние праздники соберет вокалистов из всех регионов страны Видео
Музыкальная битва: конкурс «Новая звезда» в новогодние праздники соберет вокалистов из всех регионов страны
Кличко убежден, что отношения России и Украины скоро наладятся
Кличко убежден, что отношения России и Украины скоро наладятся
Жители захваченного в Донбассе села взбунтовались против ВСУ: видео Видео
Жители захваченного в Донбассе села взбунтовались против ВСУ: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.