Рыбак из Австралии поймал трехметровую беременную акулу: видео

Австралийский рыбак случайно поймал беременную тупорылую акулу в реке Мэннинг. Молодой человек из штата Новый Южный Уэльс признался, что это самый крупный улов в его жизни, сообщает The Daily Telegraph.

Рано утром он вместе с напарником рыбачил в реке, спустя час поплавок стал дергаться. Вначале молодые люди решили, что это мелкая рыба, но когда стали тянуть, то обнаружили, что добыча оказалась гораздо крупнее, чем они предполагали.

«Мы просто онемели. Мы посмотрели друг на друга и осознали, насколько она большая…Мы поняли, что должны взяться за это и довести дело до конца», - рассказал один из рыбаков.

На выуживание акулы у них ушло 45 минут. Когда молодые люди вытащили добычу, то увидели, что рыба беременна. Рыбаки сделали несколько снимков на память и отпустили акулу на волю.