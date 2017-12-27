В министерстве природы РФ утвердили новую Красную книгу

Министерство природных ресурсов и экологии России утвердило новую редакцию Красной книги, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замдиректора департамента государственной политики в сфере охраны окружающей среды ведомства Игоря Давыдова.

«В завершение Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской подписал приказ об утверждении списков объектов животного мира, занесённых в Красную книгу», - рассказал Давыдов.

Списки животных, входящих в Красную книгу Российской Федерации, не переиздавались и не корректировались с 1998 года, добавили в ведомстве. Согласно процедуре ведения таких списков, они должны обновляться не реже, чем раз в десять лет. Тем не менее, единичные коррективы в Красную книгу России за этот период вносились, пусть и всего трижды с момента утверждения.