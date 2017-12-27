В России создадут специальную юридическую группу для защиты национальных интересов в космосе

Для защиты национальных интересов Российской Федерации во внеземном пространстве будет создана специальная юридическая группа. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на решение Совета Российской академии наук по космосу.

Причиной для создания подобной юридической единицы стали решения властей США и Люксембурга. В этих странах на законодательном уровне была разрешена добыча природных ресурсов на астероидах, в то время как Российская Федерация выступает за международное коллективное решение в отношении таких вопросов.

Разработка предложений о создании «внеземной» юридической группы поручена директору Института космических технологий РУДН Геннадию Райкунову. В этом учреждении должны выявить актуальную проблематику и предложить персональный состав для группы экспертов, которые займутся решением правовых вопросов в космосе.

«Специалистов по космическому праву у нас крайне мало по сравнению с их количеством за рубежом. Предлагается создать рабочую экспертную группу, которая бы объединила немногочисленных специалистов из различных организаций, проанализировала бы основные подходы и проблематику с позиции интересов Российской Федерации», - рассказал Райкунов.

Некоторые организации и структуры уже получили от РАН приглашения о сотрудничестве. КВ частности, как рассказали изданию в «Роскосмосе», приглашение РАН получено и компания готова участвовать в проекте.