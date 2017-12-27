В небе над Луганском заметили необычное свечение: видео
Над Луганском образовались необычные светящиеся облака, летевшие по воздуху.
Фото: 666_mancer/ Twitter
Видео: Eduard Kosachov/ YouTube
Необычный светящийся объект заметили в небе над Луганской областью местные жители. Видеозапись загадочного явления очевидцы выложили в YouTube.
Чем вызвано появление светящейся дымки, не известно. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что это инопланетные пришельцы, решившие посетить Землю.
Очевидцы пишут, что неопознанный объект летел со стороны станицы Луганской.