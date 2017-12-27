Российские дипломаты напомнили странам Запада об ошибке Наполеона

Посольство Российской Федерации в ЮАР опубликовало сообщение, посвященное 205-й годовщине изгнания войск французского императора Наполеона с территории страны. Запись размещена в официальном Twitter дипломатической миссии.

On 26 December 1812 the Russian Empire's territory was fully liberated from the invading Napoleon's army – yet another Western invasion into Russia resulted in a total defeat of the aggressors #LearnHistory #NotToBeDoomedRepeatingSameMistakes pic.twitter.com/t1247Mn9P7 — Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) 26 декабря 2017 г.

«26 декабря 1812 года территория Российской империи была полностью освобождена от вторжения армии Наполеона. Еще одно западное вторжение в Россию привело к полному поражению агрессоров», - говорится в записи.

К сообщению также прикреплено изображение с репродукцией картины «В 1812 году», на которой изображены пленные французы, а также хештеги #LearnHistory (#УчитеИсторию) и #NotToBeDoomedRepeatingSameMistakes (#НеБудьтеОбреченыПовторятьТеЖеОшибки). Позже это же обращение появилось в Twitter российских посольств в США и Канаде.