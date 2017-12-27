Глава «Ростеха» назвал подробности контракта на поставку С-400 Турции

Турция приобрела у России четыре дивизиона зенитно-ракетных систем С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Об этом в интервью газете «Коммерсант» рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Да, на 2,5 миллиарда долларов», — сообщил Чемезов, отвечая на вопрос о покупке дивизионов. Глава «Ростеха» также добавил, что первые поставки запланированы на март 2020 года.

По словам Чемезова, Турция является первой страной НАТО, которая покупает российскую систему противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России согласовало условия кредита на покупку Турцией ЗРК С-400.