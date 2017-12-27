Меланья Трамп распорядилась спилить старейшее дерево перед Белым домом
Двухвековая магнолия была посажена в 1828 году при президенте США Эндрю Джексоне.
Фото: Evan Golub/ ZUMAPRESS/ Globallookpress
Первая леди США Меланья Трамп распорядилась на этой неделе спилить старейшее дерево на лужайке Белого дома после рекомендации специалистов Национального дендрария страны.
Знаменитая магнолия Джексона была посажена по указанию во время правления седьмого президента Соединенных Штатов Эндрю Джексона в 1828 году, сообщает CNN.
Согласно докладу Национального дендрария США? двухвековое дерево полностью зависит от искусственной поддержки. В последние годы магнолия держалась при помощи специальных конструкций и могло упасть в любой момент. На месте дерева будет посажен ее отросток.