Меланья Трамп распорядилась спилить старейшее дерево перед Белым домом

Первая леди США Меланья Трамп распорядилась на этой неделе спилить старейшее дерево на лужайке Белого дома после рекомендации специалистов Национального дендрария страны.

Знаменитая магнолия Джексона была посажена по указанию во время правления седьмого президента Соединенных Штатов Эндрю Джексона в 1828 году, сообщает CNN.

Согласно докладу Национального дендрария США? двухвековое дерево полностью зависит от искусственной поддержки. В последние годы магнолия держалась при помощи специальных конструкций и могло упасть в любой момент. На месте дерева будет посажен ее отросток.