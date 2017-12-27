Шаинского могут похоронить в США

Композитор Владимир Шаинский может быть захоронен в американском городе Сан-Диего, если со стороны каких-либо российских организаций не поступит других предложений. Об этом рассказала ТАСС жена Шаинского Светлана.

По словам супруги композитора, в данный момент семья рассматривает вариант захоронения в калифорнийском Сан-Диего, где Шаинский и ушел из жизни. Однако жена композитора готова к предложениям из России.

«В настоящее время мы решаем этот вопрос, хотя сейчас в США Рождество, праздники и выходные, и это довольно трудно. Но пока мы планируем захоронить здесь, хотя если будут какие-то предложения из России, то я открыта», - рассказала Светлана Шаинская.

Известный композитор Владимир Шаинский умер 25 декабря в возрасте 92 лет после продолжительной болезни в США, в городе Сан-Диего. Шаинский является автором нескольких десятков мелодий из популярных кино- и мультфильмов, он также написал свыше 300 песен, которые исполняли в разные годы Анна Герман, Майя Кристалинская, Людмила Зыкина, Ирина Муравьева, Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль и Лев Лещенко.