В Минкомсвязи допустили отказ от всех маркировок контента кроме «18+»

Число возрастных маркировок контента в России в следующем году может быть сокращено до одной, об этом заявил заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин, как передает РИА Новости.

По словам Волина, из всех возрастных маркировок контента нет проблем только с одной – «18+». Когда же речь заходит о маркировках «6+», «12+» и так далее, среди специалистов немедленно начинаются разночтения и вариации трактовок допустимости.

Представитель министерства отметил, что в случае с «18+» критерии более или менее однозначны. Фильмы и другой контент, где присутствуют явные сцены насилия, мат и обнаженная натура, однозначно попадают в эту категорию. Однако специалисты и юристы затрудняются объяснить, что именно должно отличать фильм «6+» от, например, фильма «12+».

«Мы абсолютно уверены в том, что маркировка "18+" нужна - она идеально и правильно работает, но есть проблемы с маркировкой "6+", "12+" и "16+". Когда речь идет о "18+", все юристы в один голос говорят: вопросов нет, расчлененка, порнуха, мат. По остальному начинаются вариации», - заявил Волин.

Слова представителя ведомства уже прокомментировала детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она призвала оставить все маркировки на месте и добавила, что более верным решением станет разработка точного юридического механизма для определения возрастных ограничений.