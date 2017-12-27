СМИ: ФСБ задержала экс-главу СУ СК по ЦАО Москвы по делу Шакро Молодого

Сотрудники ФСБ задержали бывшего главу следственного управления Следственного комитета России Москвы по Центральному административному округу Алексея Крамаренко по подозрению в связях с криминальным авторитетом Захарием Калашовым, известным как Шакро Молодой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Крамаренко подозревается в связях с криминальным авторитетом Шакро Молодым. Мера пресечения ему может быть избрана в среду», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Крамаренко проходил свидетелем по делу о получении взятки в особо крупном размере от Шакро первым заместителем начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве, генералом Денисом Никандровым, главой УСБ СКР Михаилом Максименко и его заместителем Александром Ламоновым. По данным следствия, они способствовали освобождению из-под стражи Андрея Кочуйкова, известного в криминальных кругах, как Итальянец, он также является приближенным Шакро Молодого.