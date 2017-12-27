Сан-Франциско, Филадельфия и Нью-Йорк подали в суд на Пентагон

Три американских города подали судебный иск против министерства обороны США. Об этом сообщает UPI со ссылкой на документы федерального суда в штата Вирджиния.

По данным портала, претензии трех крупных американских городов, среди которых Нью-Йорк, Филадельфия и Сан-Франциско, состоит в некорректной работе системы проверки на права владения оружием. В частности, некоторые бывшие военнослужащие исключены из списков проверки для ФБР.

Это, по мнению истцов, привело, в частности, к трагедии в церкви штата Техас. Тогда бывший военный из ВВС США смог без проверок приобрести мощное стрелковое оружие и расстрелять 26 человек. Истцы считают, что это произошло в результате ошибки со стороны военного ведомства США.

Трагедия в Техасе случилась утром 6 ноября по местному времени. Вооруженный полуавтоматической винтовкой Ruger AR-556 26-летний мужчина по имени Дэвин Келли расстрелял прихожан во время воскресной службы. Сам стрелок был впоследствии найден мертвым. Из рядов ВВС США он был уволен еще до случившегося после обвинений в насилии над женой и пасынком.