Кинологи проверяют отель в центре Москвы после звонка об угрозе взрыва

Правоохранительные органы проверяют здание отеля Golden Apple в центре Москвы после сообщений о якобы заложенном взрывном устройстве. На месте работают, полицейские, сотрудники экстренных служб и кинологи.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва в гостинице Golden Apple Boutique, расположенной по адресу: ул. Малая Дмитровка, д. 11. На месте находятся полицейские и сотрудники МЧС», - передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Анонимные звонки в городах России о «минировании» в местах скопления людей (учебных заведениях, торговых центрах, аэропортах, вокзалах и т.д.) стали поступать с начала сентября. Во всех случаях сообщения оказывались ложными. По словам директора ФСБ Александра Бортникова, ущерб от деятельности телефонных террористов составил около 300 миллионов рублей.