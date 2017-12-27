Ракета «Зенит» с первым ангольским спутником стартовала с Байконура

С космодрома Байконур произведен пуск ракеты-носителя «Зенит», которая должна доставить первый в истории Анголы национальный спутник связи AngoSat-1. В составе ракеты-носителя задействован разгонный блок «Фрегат».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в корпорации «Роскосмос», разгонный блок уже вышел на связь и произвел первое включение двигателя. Все системы работают в штатном режиме.

«С "Фрегатом" после выхода из радиотени был проведен успешный сеанс связи. Телеметрия с разгонного блока поступает, он штатно отработал первое включение маршевого двигателя», - рассказал представитель Роскосмоса.

Аппарат связи для Анголы, который должен выйти на геостационарную орбиту, разработан сконструирован в росский ракетно-космической корпорации «Энергия». Договор между «Энергией» и министерством телекоммуникаций и информационных технологий Анголы был подписан в 2009 году. Ангольский спутник на орбите обеспечит вещание на территории всего африканского континента.