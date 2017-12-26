Цена на нефть марки WTI впервые с 2015 года достигла рекордной отметки

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 67 долларов за баррель впервые с мая 2015 года.

Цена февральских фьючерсов за баррель нефти марки WTI растет на 2,39% — до 59,87 долларов. В ходе торгов марка WTI достигала 59,99 долларов.

По данным агентства Bloomberg рост цен произошел на фоне сообщений о взрыве на нефтепроводе в Ливии, по которому осуществляется поставка нефти на терминал Эс-Сидр.