Лексус и Вован заставили спикера Верховной Рады сорок минут разговаривать с роботом

Пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецеов, известные под псевдонимами Лексус и Вован, разыграли председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия. Об этом сообщает портал Ukraina.ru.

Лексус и Вован позвонили Парубию от имени главы Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Олли. Однако сами беседовать не стали, предоставив эту деятельность роботу, который начитывал заранее записанные вырезанные из речи настоящего Паоло Олли куски. Парубий подвоха не понял и разговаривал с записью около сорока минут.

«Робот — это полностью записанные фразы президента ПА НАТО. Мы крутили их по порядку Парубию и переводчику. И он на протяжении сорока минут не понимал, что говорит с записанными фразами… Президента ПА НАТО мы вчера выкладывали, но Парубием были мы», - рассказал Столяров.

Реплики руководителя ПА НАТО пранкеры получили самостоятельно, ранее позвонив ему от имени Парубия. Записав этот разговор, они собрали из получившегося материала набор фраз для «беседы» со спикером Рады. В ходе общения с роботом Парубий признался, что украинские власти пока даже не сформулировали вопрос, который собираются задать гражданам страны на референдуме о вступлении в НАТО, и все это в данный момент является только «идеей» президента Украины Петра Порошенко.