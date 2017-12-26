В МЧС прокомментировал слухи о метеорите над Симферополем
В МЧС не нашли подтверждений слухам о метеорите над столицей Крыма. Хлопок, скорее всего, издал самолет, который прошел через звуковой барьер.
Фото: NASA
Услышанный жителями Симферополя громкий хлопок мог произойти во время прохождения летательным судном звукового барьера. Об этом сообщил представитель ГУ МЧС Крыма Владимир Иванов, как передает РИА Новости.
«Мы допускаем, что в результате прохождения самолетом звукового барьера мог произойти соответствующий хлопок. Это нормальное явление. Поводов для паники нет», - отметил Иванов.
Распространенная рядом СМИ информация о том, что хлопок был якобы произведен метеоритом, не нашла никаких подтверждений. По словам представителя МЧС, никаких сообщений, кроме нескольких звонков граждан о хлопке, на экстренные номера не поступало.