Хакер выпустил программу для взлома iPhone X

Программист Джонатан Левин выпустил первую утилиту, которая способна взломать смартфон iPhone X.

Как сообщает портал Redmond Pie, процедура возможна на всех iPhone, iPad и iPod Touch, которые поддерживают операционную систему iOS 11.0. При этом, по информации портала, для разработки программы программист воспользовался уязвимостью, которую впервые нашел сотрудник Google Иэн Бир.

Сейчас взлом устройства является «временным» потому, что после перезагрузки гаджета процедуру приходится повторять снова.

Взлом ОС, или Jailbreak – операция, дающая доступ к файловой системе устройства. После ее осуществления пользователь соглашение с Apple нарушает и лишается права на гарантийное обслуживание гаджета.

Ранее обладатели смартфона iPhone X многократно сообщали о дефектах устройства. Поступали жалобы на полосы на экране телефона, щелчки при сжимании корпуса, а также перезагрузку гаджета после включения.