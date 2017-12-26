США ввели новые санкции против КНДР

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело персональные санкции против двух граждан КНДР.

Как сообщается на сайте ведомства, в санкционный список попали замдиректора отдела военной промышленности Северной Кореи Чонг Сик Ким и первый заместитель директора департамента ЦК Рабочей партии КНДР Пхень Чол Ри.

В министерстве заявили, что указанные люди входят в состав руководства программ баллистических ракет. Об этом сказано в заявлении, которое приводит телеканал ABC.

Напомним, 22 декабря Совбез ООН в отношении Северной Кореи ввел новые санкции.

Позднее в МИД КНДР назвали новую резолюцию Совбеза ООН, которая ужесточает санкции против Северной Кореи, «актом войны».