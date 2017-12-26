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Участники конкурса «Новая Звезда» рассказали о подготовке к главному музыкальному состязанию страны

Александра Арсентьева
22:10 26.12.2017
Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда» - это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. Самые сильные исполнители соберутся на одной сцене и будут сражаться за свой край.

Новостную студию телеканала «Звезда» посетили участники Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда» - группа «КИ? ТУА!». Коллектив представляет в музыкальном состязании Москву.

Участники группы поделились своими впечатлениями от отборочного тура конкурса.

«Это было очень эмоционально, потому что ты все переживаешь, потому что как бы то ни было, хоть все и говорят, что главное не победа, а участие, все равно из-за того, что участвуют так много хороших музыкантов, остается волнение: а вдруг что-то не то, а вдруг что-то не так и мы не понравимся?», - поделились своими эмоциями музыканты.

Они также рассказали, как проходит подготовка к отборочным концертам.

«Мы очень много репетируем. очень много волнуемся, потому что мы хотим безупречно выглядеть во время съемок», - признались они.

Группа «КИ? ТУА!» существует порядка трех лет. Ребята гастролируют не только по России, но и по всему миру.

Напомним, что Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда» - это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. Самые сильные исполнители соберутся на одной сцене и будут сражаться за свой родной край, а лучших из них определят масштабное голосование телезрителей по всей стране и мнение жюри.

С 1 по 4 января в эфире телеканала «Звезда» выйдут 8 отборочных концертов. Каждый их них будет посвящен определенному федеральному округу. Оценят выступления члены жюри - Заслуженный деятель искусств, композитор Максим Дунаевский; Народный артист России, актер и певец Дмитрий Харатьян; знаменитый телеведущий Юрий Николаев; всемирно известный оперный режиссер Василий Бархатов; Заслуженная артистка России, певица Зара. В заключении каждого концерта они определят сильнейших участников, которые попадут в следующий этап конкурса - полуфинал.

На отборочных концертах конкурсанты исполнят всеми любимые суперхиты, а начиная с полуфиналов, которые пройдут 5 и 6 января, им предстоит исполнить абсолютно новые, премьерные композиции. Фаворита из всех полуфиналистов телезрители смогут выбрать с помощью масштабного SMS-голосования. В то же время члены жюри назовут своего победителя.

Совпадут ли мнения телезрителей и экспертов и в конкурсе будет один победитель, или на музыкальном небосклоне зажгутся две Новые звезды, мы узнаем после подведения итогов всероссийского голосования - 7 января 2018 года.

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