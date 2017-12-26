Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые изобрели лекарство для подавления ВИЧ

Александра Арсентьева
21:53 26.12.2017
Первые испытания препарата были проведены на мышах, ученые не исключают, что это открытие сможет помочь в будущем создать эффективный препарат для людей.
Ученые изобрели лекарство для подавления ВИЧ
Фото: Caro Eckelt / Globallookpress

Американским биологам удалось создать препарат, который способен подавлять работу фермента, помогающему ВИЧ встраивать себя в ДНК клетки.

Как сообщает портал N+1, ссылаясь на PNAS ученые несколько лет изучали структуру одного из главных компонентов вируса иммунодефицита, так называемой обратной транскриптазы, которая представляет собой особый фермент, он встраивается в геном зараженной клетки.

Биологи отмечают, что некоторые препараты способны блокировать данный фермент, но это не всегда получается. Тогда исследователи попытались улучшить их работу, изменив структуру их основных элементов. В результате они открыли молекулы, которые получили название «вещество-1». Как утверждают ученые, они действует в 2,5 тысячи раз более эффективно.

Первые испытания были проведены на мышах. Опыт показал, что наночастицы «вещества-1» защищала мышей от инфекции в течение 30 суток до заражения ВИЧ и эффективно противодействовали вирусам после начала эксперимента.

Ученые не исключают возможности, что это открытие сможет помочь в будущем создать эффективный препарат для людей. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В NASA признали, что не смогут отправлять людей в космос еще два года без помощи России
Дата27.12.2017, 02:22
В NASA признали, что не смогут отправлять людей в космос еще два года без помощи России
Россия приступила к формированию постоянной группировки в Тартусе и Хмеймиме – Шойгу
Дата26.12.2017, 11:08
Россия приступила к формированию постоянной группировки в Тартусе и Хмеймиме – Шойгу
Названо имя временного преемника Мутко на посту главы РФС
Дата26.12.2017, 08:25
Названо имя временного преемника Мутко на посту главы РФС
Министерство обороны получит модернизированные «Форпосты» и 35 учебно-тренировочных самолетов уральского производства
Дата25.12.2017, 15:35
Министерство обороны получит модернизированные «Форпосты» и 35 учебно-тренировочных самолетов уральского производства
Скорость 1000 км/час: в России может появиться турбореактивный БПЛА
Дата26.12.2017, 12:40
Скорость 1000 км/час: в России может появиться турбореактивный БПЛА
Последний рубеж обороны: как пушки и пулеметы спасали жизнь летчикам
Дата26.12.2017, 10:00
Последний рубеж обороны: как пушки и пулеметы спасали жизнь летчикам
День РВСН: как самые грозные войска России охраняют суверенитет страны и мир на земле
Дата17.12.2017, 10:28
День РВСН: как самые грозные войска России охраняют суверенитет страны и мир на земле
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
04:15 В стране и мире
Видео
Сын Шаинского назвал причину смерти композитора
00:43 В стране и мире
Сан-Франциско, Филадельфия и Нью-Йорк подали в суд на Пентагон
23:44 В стране и мире
Лексус и Вован заставили спикера Верховной Рады сорок минут разговаривать с роботом
20:24 В стране и мире
Видео
МИД предупредил россиян о возможных проблемах на украинской границе
18:16 ОПК
Морской «Панцирь-МЕ» испытают на суше
События дня
События дня
Умер композитор Владимир Шаинский
Автобус влетел в толпу пешеходов на западе Москвы
Конфликт в Донбассе
Война в Сирии
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Странное сияние замечено в небе над Липецком и Воронежем
Странное сияние замечено в небе над Липецком и Воронежем
Андрей ищет семью Видео
Андрей ищет семью
Крах США и энергия Венеры: западные СМИ вспомнили о предсказаниях Ванги на 2018 год
Крах США и энергия Венеры: западные СМИ вспомнили о предсказаниях Ванги на 2018 год
Музыкальная битва: конкурс «Новая звезда» в новогодние праздники соберет вокалистов из всех регионов страны Видео
Музыкальная битва: конкурс «Новая звезда» в новогодние праздники соберет вокалистов из всех регионов страны
Кличко убежден, что отношения России и Украины скоро наладятся
Кличко убежден, что отношения России и Украины скоро наладятся
Жители захваченного в Донбассе села взбунтовались против ВСУ: видео Видео
Жители захваченного в Донбассе села взбунтовались против ВСУ: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.