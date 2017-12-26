Ученые изобрели лекарство для подавления ВИЧ

Американским биологам удалось создать препарат, который способен подавлять работу фермента, помогающему ВИЧ встраивать себя в ДНК клетки.

Как сообщает портал N+1, ссылаясь на PNAS ученые несколько лет изучали структуру одного из главных компонентов вируса иммунодефицита, так называемой обратной транскриптазы, которая представляет собой особый фермент, он встраивается в геном зараженной клетки.

Биологи отмечают, что некоторые препараты способны блокировать данный фермент, но это не всегда получается. Тогда исследователи попытались улучшить их работу, изменив структуру их основных элементов. В результате они открыли молекулы, которые получили название «вещество-1». Как утверждают ученые, они действует в 2,5 тысячи раз более эффективно.

Первые испытания были проведены на мышах. Опыт показал, что наночастицы «вещества-1» защищала мышей от инфекции в течение 30 суток до заражения ВИЧ и эффективно противодействовали вирусам после начала эксперимента.

Ученые не исключают возможности, что это открытие сможет помочь в будущем создать эффективный препарат для людей.