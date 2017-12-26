Составлен рейтинг самых бесполезных изобретений 2017 года

Специалисты составили список самых бесполезных изобретений, которые представили компании в 2017 году.

Возглавила рейтинг «новаторская» соковыжималка Juicero, стоимость которой составляет $700. Устройство предназначается для того, чтобы эффективно извлекать жидкость из пакетов с фруктовым пюре, которые поставляет эта же компания. Об этом сообщает портал Gizmodo.

На втором месте списка оказался стартап Bodega, который предложил установить автоматы с разными товарами около дома. Пользователи Сети скептически оценили «инновационность» этой идеи.

Третью строчку рейтинга заняло «изобретение», помогающее бороться со стрессом на работе. Как заявляет портал, оно представляет собой палатку, которую создатели изобретения предлагают ставить посреди офиса.

В список также попали шкаф от MakeSpace, позиционирующийся как «облачное» хранилище для вещей, чайник, который способен приготовить «идеальный чай», а также автобус Lyft Shuttle, у которого нет отличий от другого городского транспорта.