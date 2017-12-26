Захаровой присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса

Официальному представителю Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой присвоили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Об этом сказано в указе президента России Владимира Путина, его текст опубликован на официальном портале правовой информации.

«Присвоить дипломатические ранги… чрезвычайного и полномочного посланника первого класса… Захаровой Марии Владимировне – директору департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации», – говорится в документе.

Ранее у официального представителя российского МИД был ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

В этом же указе сказано, что послу России в Иране Левану Джагаряну, послу по особым поручениям российского МИД РФ Владимиру Барбину, послу России в Катаре Нурмахмаду Холову и заместителю министра энергетики Юрию Сентюрину присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.