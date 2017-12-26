Обнаружена «питающаяся» собственными планетами звезда

Группе американских астрономов из Рочестерского технологического института и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе удалось обнаружить похожую на Солнце звезду, которая поглощает планеты, вращающиеся вокруг нее.

Звезда RZ Piscium расположена на расстоянии в 550 световых лет от Земли в созвездии Рыб, при этом светило перманентно мерцает с нерегулярными интервалами. Данные об исследовании были опубликованы в The Astronomical Journal.

Пронаблюдав за RZ Piscium при помощи космической обсерватории XMM-Newton, астрономы выяснили, что температура поверхности звезды составляет 5330 °С, при этом она относительно «молодая» – ей от 30 до 50 миллионов лет.

Вместе с тем ученые полагают, что «мигание» звезды связано с тем, что в эти моменты она поглощает планеты, вращающиеся вокруг нее, притягивая их к себе гравитационным полем.

В пользу данной теории говорит крупное пылевое облако, которое окружает RZ Piscium.