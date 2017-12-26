Суд утвердил мировое соглашение «Роснефти» и АФК «Система»

Сегодня, 26 декабря, Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение между компанией «Роснефть» и АФК «Система» по спору о реорганизации «Башнефти».

«Суд постановил утвердить мировое соглашение», – заявил судья, сообщает ТАСС.

Согласно соглашению АФК «Система» выплатит 80 миллиардов рублей «Башнефти», а ее дочернее АО «Система-Инвест» – 20 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что компании подали в суд заявление об утверждении мирового соглашения.

Напомним, 22 декабря между АФК «Система» и «Роснефтью» было заключено мировое соглашение, в соответствии с которым ответчики обязуются возместить «Башнефти» убытки в сумме 100 миллиардов рублей.