Суд утвердил мировое соглашение «Роснефти» и АФК «Система»
Согласно соглашению АФК «Система» выплатит 80 миллиардов рублей «Башнефти», а ее дочернее АО «Система-Инвест» – 20 миллиардов рублей.
Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Globallookpress
Сегодня, 26 декабря, Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение между компанией «Роснефть» и АФК «Система» по спору о реорганизации «Башнефти».
«Суд постановил утвердить мировое соглашение», – заявил судья, сообщает ТАСС.
Согласно соглашению АФК «Система» выплатит 80 миллиардов рублей «Башнефти», а ее дочернее АО «Система-Инвест» – 20 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что компании подали в суд заявление об утверждении мирового соглашения.
Напомним, 22 декабря между АФК «Система» и «Роснефтью» было заключено мировое соглашение, в соответствии с которым ответчики обязуются возместить «Башнефти» убытки в сумме 100 миллиардов рублей.