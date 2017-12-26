На Украине испытали новый бронеавтомобиль

В Национальной гвардии Украины прошли испытания нового специализированного бронированного автомобиля «Варта-Новатор», сообщает пресс-служба МВД страны.

В сообщении МВД Украины в социальной сети Facebook говорится, что бронеавтомобиль сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений специального назначения, с использованием шасси, которое приспособлено к эксплуатации в условиях бездорожья.

Также отмечается, что эта модель, в отличие от машины «Варта», имеет легкий вес и более компактные размеры. Также автомобиль оснащен дополнительными опциями, обеспечивающими безопасность и комфорт экипажа.